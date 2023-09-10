Совбез России: Киев и Запад намеревались взорвать на Украине «грязную бомбу»
- AFP
«Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме», — сказал Коков в интервью «Российской газете».
В июне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» приведёт к тяжелейшим последствиям.