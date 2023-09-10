Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные даже не пытались сорвать процесс подготовки обороны ВС России.

«Не похоже, чтобы Россия строила её в тайне... За всё это время Украина даже не пыталась атаковать эти позиции ракетами или артиллерией», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, ВСУ могли предпринять попытку срыва подготовки обороны, но не сделали этого.

Он отметил, что разведка Украины и США не смогла должным образом оценить мощь обороны России.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ВСУ несут большие потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы.

5 сентября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за нежелания штурмовать укреплённые российские позиции.