Российские военные создали очень мощную систему обороны на Южном направлении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

«Множество недавно привезённых на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвождёнными артиллерийским огнём», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в системе обороны отлично работают артиллерийские батареи и минные поля.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ВСУ несут большие потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы.

5 сентября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за нежелания штурмовать укреплённые российские позиции.