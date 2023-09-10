Bild: Россия создала на Южном направлении мощную линию обороны
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Bild.
«Множество недавно привезённых на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвождёнными артиллерийским огнём», — говорится в сообщении.
Утверждается, что в системе обороны отлично работают артиллерийские батареи и минные поля.
Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ВСУ несут большие потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы.
5 сентября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за нежелания штурмовать укреплённые российские позиции.