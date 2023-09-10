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Bild: Россия создала на Южном направлении мощную линию обороны

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Российские военные создали очень мощную систему обороны на Южном направлении.
Bild: Россия создала на Южном направлении мощную линию обороны
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

«Множество недавно привезённых на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвождёнными артиллерийским огнём», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в системе обороны отлично работают артиллерийские батареи и минные поля.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ВСУ несут большие потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы.

5 сентября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за нежелания штурмовать укреплённые российские позиции.

 

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