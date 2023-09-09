Новый министр обороны Украины заявил, что Киеву нужно как можно больше оружия
Умеров призвал «ввести новую философию отношения к военным» и обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, экипировкой и лекарствами.
«Следующий приоритет — вооружение. Сейчас нужно столько, насколько возможно», — считает глава ведомства.
Ещё одним направлением своей работы он назвал «стратегию победы».
«Министерство обороны отвечает за формирование стратегии национальной безопасности. Наша цель — стать членом НАТО», — утверждает украинский министр.
Ранее Рустем Умеров признал, что в госбюджете не хватает 250 млрд гривен на выплаты военнослужащим ВСУ до конца года.
Газета Politico написала, что западные партнёры Киева разочарованы отсутствием прорыва украинского наступления.
5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.