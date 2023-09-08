Аналитик назвала латанием дыр стимулирующий учащихся вступать в ВСУ законопроект

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что на Украине в Верховную раду внесли законопроект, стимулирующий студентов идти служить в Вооружённых силах Украины (ВСУ) в обмен на бесплатное обучение.

Эксперт заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается «подлатать дыры» всеми возможными способами после провального контрнаступления ВСУ.

«Это уже и принятие в ряды ВСУ инвалидов, людей с психическими заболеваниями, затем отменили отсрочки для тех учащихся, которые второе образование получают. Женщинами будут заполнять тылы... Это будет вызывать дальнейшие вопросы для населения. Следующий шаг — попытка сделать подачки тем студентам, которые обучаются на платной основе, это их первое образование, то есть ресурсы значительно уменьшились. Теперь и военкомы собирают по улицам людей, заходя в супермаркеты, просто упаковывают в машину, вот теперь вчерашних детей собираются приманивать такими обещаниями», — отметила она.

При этом Федосова не исключила, что в дальнейшем это будет не добровольный отказ от обучения, а с платников снимут возможность получить отсрочку.

Она также напомнила, что инициатива Украины о том, чтобы обратно на родину экстрадировать тех мужчин, которые уже успели убежать в другие страны, не увенчалась успехом.

«Украина понимает, что это окошечко прикрылось... Внутри страны будут выхолащивать все возможные имеющиеся человеческие ресурсы», — заключила она.

Ранее стало известно, что в Раду внесли проект, предлагающий вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение.

6 сентября представитель украинского президента в Верховной раде Фёдор Вениславский заявил, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.