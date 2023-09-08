Аналитик назвала латанием дыр стимулирующий учащихся вступать в ВСУ законопроект
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Эксперт заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается «подлатать дыры» всеми возможными способами после провального контрнаступления ВСУ.
«Это уже и принятие в ряды ВСУ инвалидов, людей с психическими заболеваниями, затем отменили отсрочки для тех учащихся, которые второе образование получают. Женщинами будут заполнять тылы... Это будет вызывать дальнейшие вопросы для населения. Следующий шаг — попытка сделать подачки тем студентам, которые обучаются на платной основе, это их первое образование, то есть ресурсы значительно уменьшились. Теперь и военкомы собирают по улицам людей, заходя в супермаркеты, просто упаковывают в машину, вот теперь вчерашних детей собираются приманивать такими обещаниями», — отметила она.
При этом Федосова не исключила, что в дальнейшем это будет не добровольный отказ от обучения, а с платников снимут возможность получить отсрочку.
Она также напомнила, что инициатива Украины о том, чтобы обратно на родину экстрадировать тех мужчин, которые уже успели убежать в другие страны, не увенчалась успехом.
«Украина понимает, что это окошечко прикрылось... Внутри страны будут выхолащивать все возможные имеющиеся человеческие ресурсы», — заключила она.
Ранее стало известно, что в Раду внесли проект, предлагающий вступать в ВСУ в обмен на бесплатное обучение.
6 сентября представитель украинского президента в Верховной раде Фёдор Вениславский заявил, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.