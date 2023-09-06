На Украине зафиксировано рекордное количество операций по ампутации конечностей.

«Украину ждёт будущее с более чем 20 тыс. человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте», — говорится в сообщении Fox News.

В материалах телеканала отмечается, что в Европе не наблюдалось подобного со времён Первой мировой войны, а в США — с Гражданской.

Руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева сообщила, что с начала конфликта 20 тыс. украинцев перенесли по крайней мере одну операцию по ампутации.

В издании также отмечается нехватка специалистов по протезированию на Украине.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Как сообщали в Кремле, Путин получает информацию о ситуации в зоне СВО не только от руководства вооружённых сил, но и от простых солдат.