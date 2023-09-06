Узнать больше

Fox News: более 20 тысяч украинцев пережили операции по ампутации конечностей

Короткая ссылка
На Украине зафиксировано рекордное количество операций по ампутации конечностей.
Fox News: более 20 тысяч украинцев пережили операции по ампутации конечностей
  • Gettyimages.ru

«Украину ждёт будущее с более чем 20 тыс. человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте», — говорится в сообщении Fox News.

В материалах телеканала отмечается, что в Европе не наблюдалось подобного со времён Первой мировой войны, а в США — с Гражданской.

Руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева сообщила, что с начала конфликта 20 тыс. украинцев перенесли по крайней мере одну операцию по ампутации.

В издании также отмечается нехватка специалистов по протезированию на Украине.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Как сообщали в Кремле, Путин получает информацию о ситуации в зоне СВО не только от руководства вооружённых сил, но и от простых солдат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить