Fox News: более 20 тысяч украинцев пережили операции по ампутации конечностей
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«Украину ждёт будущее с более чем 20 тыс. человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте», — говорится в сообщении Fox News.
В материалах телеканала отмечается, что в Европе не наблюдалось подобного со времён Первой мировой войны, а в США — с Гражданской.
Руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева сообщила, что с начала конфликта 20 тыс. украинцев перенесли по крайней мере одну операцию по ампутации.
В издании также отмечается нехватка специалистов по протезированию на Украине.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.
Как сообщали в Кремле, Путин получает информацию о ситуации в зоне СВО не только от руководства вооружённых сил, но и от простых солдат.