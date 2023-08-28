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Путин общается не только с командирами, но и с солдатами из зоны СВО

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации в зоне СВО не только от руководства вооружённых сил, но и от простых солдат.
Путин общается не только с командирами, но и с солдатами из зоны СВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Таким образом он прокомментировал встречу Путина с экипажем танка «Алёша».

«Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые [действуют] непосредственно на поле боя», — сказал пресс-секретарь.

Песков также добавил, что разговор Путина с членами экипажа танка и их коллегами был долгий и «очень детальный».

Ранее Путин вручил госнаграды героям СВО.

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