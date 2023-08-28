Путин общается не только с командирами, но и с солдатами из зоны СВО
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Таким образом он прокомментировал встречу Путина с экипажем танка «Алёша».
«Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые [действуют] непосредственно на поле боя», — сказал пресс-секретарь.
Песков также добавил, что разговор Путина с членами экипажа танка и их коллегами был долгий и «очень детальный».
Ранее Путин вручил госнаграды героям СВО.