Путин общается не только с командирами, но и с солдатами из зоны СВО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации в зоне СВО не только от руководства вооружённых сил, но и от простых солдат.

Таким образом он прокомментировал встречу Путина с экипажем танка «Алёша».

«Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые [действуют] непосредственно на поле боя», — сказал пресс-секретарь.

Песков также добавил, что разговор Путина с членами экипажа танка и их коллегами был долгий и «очень детальный».

Ранее Путин вручил госнаграды героям СВО.