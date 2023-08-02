«Преданная служба России»: Путин вручил госнаграды героям СВО

Звёзды Героев России и ордена Мужества были вручены военнослужащим, проявившим героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Церемония прошла 2 августа в Кремле. Перед награждением Владимир Путин отметил подвиги полковника Дениса Иванова и капитана Романа Воробьёва, погибших при выполнении поставленных задач в зоне СВО. «Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — подчеркнул президент РФ.

В среду, 2 августа, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил высшие государственные награды РФ военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

В ходе своей речи глава государства поблагодарил военных за преданную службу России.

«Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых — готовность всё сделать во имя любимой страны», — сказал президент.

«Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьёв. Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей — поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин поблагодарил военных за преданную службу России

Оба военнослужащих получили звания Героев России посмертно. Владимир Путин передал медали их вдовам — Альбине Воробьёвой и Ангелине Ивановой, которая вышла за наградой с дочкой и сыном.

«Хочу обратиться к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами. Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так. И не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», — заявил Путин.

Также в ходе церемонии были награждены младший лейтенант Алексей Афанасьев, младший лейтенант Данияр Джартанов, гвардии полковник Тимур Курилкин, командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, подполковник Ирек Магасумов, капитан Жумагельды Нурахметов, младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков.

Кроме того, ордена и медали были вручены сотрудникам Росгвардии и МВД, которые 24 июня самоотверженно защищали конституционный строй России. «Каждый на своём посту проявил мужество, сделал всё возможное, чтобы исполнить служебный и гражданский долг», — констатировал президент.

Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим родным

Владимир Путин неоднократно отмечал героизм российских военнослужащих в ходе СВО.

Так, 27 июля, говоря о серьёзных столкновениях на Запорожском направлении, происходивших в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, президент РФ подчеркнул, что российские «солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма».

«Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание Министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почётных наименований», — отметил он.

При этом накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка Т-72Б3, участвовавший в июне в отражении атаки бронегруппы Вооружённых сил Украины в районе Новодаровки Запорожской области. Речь идёт о колонне украинской бронетехники, в которой были лёгкие бронеавтомобили MaxxPro производства США и два танка.

Тогда потери ВСУ в результате устроенной засады составили восемь единиц техники и около 50 человек личного состава.

RT с самого начала спецоперации много рассказывал о солдатах, которые отправились на передовую, чтобы защитить свою страну. Струна, Рокот, Корса и другие стали настоящими символами СВО. О героях специальной военной операции — в материале RT.