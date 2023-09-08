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Адвокат: защита обжаловала решение о задержании журналиста Геворкяна

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Адвокат обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна Лиана Григорян заявила, что защита обжаловала решение о его задержании.
Адвокат: защита обжаловала решение о задержании журналиста Геворкяна
  • Gettyimages.ru
  • © juststock

Об этом пишет Sputnik Армения.

По её словам, защита Геворкяна считает его задержание недоразумением.

Обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, журналист не имеет никакого отношения к делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сказала Григорян.

Она добавила, что защита обжаловала решение о задержании Геворкяна.

7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что блогер Микаэль Бадалян и Геворкян задержаны в Армении на 72 часа.

В Следственном комитете Армении сообщили, что по делу Бадаляна и Геворкяна изъяты автомат, боевые патроны и гранаты.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, задержание Бадаляна и Геворкяна нацелено на омрачение связей между Москвой и Ереваном.

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