Адвокат: защита обжаловала решение о задержании журналиста Геворкяна

Адвокат обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна Лиана Григорян заявила, что защита обжаловала решение о его задержании.

Об этом пишет Sputnik Армения.

По её словам, защита Геворкяна считает его задержание недоразумением.

Обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, журналист не имеет никакого отношения к делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сказала Григорян.

Она добавила, что защита обжаловала решение о задержании Геворкяна.

7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что блогер Микаэль Бадалян и Геворкян задержаны в Армении на 72 часа.

В Следственном комитете Армении сообщили, что по делу Бадаляна и Геворкяна изъяты автомат, боевые патроны и гранаты.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, задержание Бадаляна и Геворкяна нацелено на омрачение связей между Москвой и Ереваном.