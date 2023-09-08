Адвокат: защита обжаловала решение о задержании журналиста Геворкяна
- Gettyimages.ru
- © juststock
Об этом пишет Sputnik Армения.
По её словам, защита Геворкяна считает его задержание недоразумением.
Обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, журналист не имеет никакого отношения к делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сказала Григорян.
Она добавила, что защита обжаловала решение о задержании Геворкяна.
7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что блогер Микаэль Бадалян и Геворкян задержаны в Армении на 72 часа.
В Следственном комитете Армении сообщили, что по делу Бадаляна и Геворкяна изъяты автомат, боевые патроны и гранаты.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, задержание Бадаляна и Геворкяна нацелено на омрачение связей между Москвой и Ереваном.