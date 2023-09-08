МИД: задержание Бадаляна нацелено на омрачение связей Москвы и Еревана
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе приветствия участников Российско-армянского медиафорума в Ереване.
Дипломат подчеркнула, что за провокацией с задержанием стоят силы, которые не заинтересованы в сближении двух народов.
«Заинтересованы в обратном — в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», — сказала Захарова.
Как сообщалось ранее, в Армении пропали Мика Бадалян и Ашот Геворкян. По имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.
Следственный комитет Армении утверждает, что Мика Бадалян и Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.