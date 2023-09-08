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МИД: задержание Бадаляна нацелено на омрачение связей Москвы и Еревана

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Задержание пророссийского блогера и активиста Мики Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна нацелено на омрачение связей между Москвой и Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: задержание Бадаляна нацелено на омрачение связей Москвы и Еревана
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе приветствия участников Российско-армянского медиафорума в Ереване.

Дипломат подчеркнула, что за провокацией с задержанием стоят силы, которые не заинтересованы в сближении двух народов.

«Заинтересованы в обратном — в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», — сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, в Армении пропали Мика Бадалян и Ашот Геворкян. По имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.

Следственный комитет Армении утверждает, что Мика Бадалян и Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.

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