МИД: задержание Бадаляна нацелено на омрачение связей Москвы и Еревана

Задержание пророссийского блогера и активиста Мики Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна нацелено на омрачение связей между Москвой и Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сказала в ходе приветствия участников Российско-армянского медиафорума в Ереване.

Дипломат подчеркнула, что за провокацией с задержанием стоят силы, которые не заинтересованы в сближении двух народов.

«Заинтересованы в обратном — в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», — сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, в Армении пропали Мика Бадалян и Ашот Геворкян. По имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.

Следственный комитет Армении утверждает, что Мика Бадалян и Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.