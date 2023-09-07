Сербский генерал Милош Джошан предостерёг украинские власти от использования снарядов с обеднённым ураном, поставленных странами Запада. Он отметил, что албанское население Косова и Метохии массово вымирает от последствий применения таких боеприпасов.

Об этом он сказал RT на Балканах.

«У меня действительно богатый и, к сожалению, очень негативный опыт, связанный с применением боеприпасов с обеднённым ураном. Во время агрессии НАТО я был в Джяковице, где самолёты А-10 Thunderbolt, несущие упомянутые боеприпасы, действовали особенно активно. Погибло много солдат и командиров, а также мирных жителей. Некоторые вскоре умерли, многие до сих пор умирают от последствий», — отметил генерал.

По его словам, после государственного переворота 5 октября 2000 года новые власти долгое время скрывали информацию от общественности, но скандал вокруг заболевших итальянских солдат KFOR вскрыл это явление.

«Сегодня албанское население Косово и Метохии массово вымирает, многие из них уехали. Боеприпасы не были столь фатальны и гибельны для нас, военных, как для мирных жителей», — поделился воспоминаниями Джошан.

Он также предостерёг украинские власти от использования снарядов.

«Я бы сказал украинским военным, что эти боеприпасы направлены против них точно так же, как и против российских солдат. Однако в большей степени это оружие направлено против их детей и внуков, против всего, что растёт на поверхности этой прекрасной и плодородной земли. Пускай они поблагодарят американцев и откажутся от такой «помощи». Если они не смогут этого понять сейчас, то поймут через много лет после того, как эта война, в которую их так хитро заманил Запад, закончится», — сказал собеседник.

Джошан также передал «сердечный привет храбрым русским бойцам, которые защищают не только свой, но и все другие свободолюбивые народы».

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.