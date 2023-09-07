На Украине собираются проверить выданные решения ВВК об ограниченной годности

Сотрудники Минздрава и правоохранительные органы Украины будут проверять решения военно-врачебных комиссий (ВВК) об ограниченной годности к службе в армии, которые были выданы после 22 февраля 2023 года.

Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Общественное», передаёт РИА Новости.

Он рассказал, что совместно с правоохранителями были определены заведения, где зафиксирован самый большой процент непригодных к службе. По словам министра, для определения коррупции в этой сфере нужно включить в электронную систему военкоматы и сами комиссии.

«Когда всё переводится в электронную систему, чётко отслеживаются шаги прохождения, как человека, проходящего медицинское освидетельствование ВВК, так и проводящего, и какие записи, какие действия он делает, поэтому оснований для манипуляций будет значительно меньше», — добавил Ляшко.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев ввёл электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии.