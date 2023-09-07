Узнать больше

На Украине собираются проверить выданные решения ВВК об ограниченной годности

Короткая ссылка
Сотрудники Минздрава и правоохранительные органы Украины будут проверять решения военно-врачебных комиссий (ВВК) об ограниченной годности к службе в армии, которые были выданы после 22 февраля 2023 года.
На Украине собираются проверить выданные решения ВВК об ограниченной годности
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Общественное», передаёт РИА Новости.

Он рассказал, что совместно с правоохранителями были определены заведения, где зафиксирован самый большой процент непригодных к службе. По словам министра, для определения коррупции в этой сфере нужно включить в электронную систему военкоматы и сами комиссии.

«Когда всё переводится в электронную систему, чётко отслеживаются шаги прохождения, как человека, проходящего медицинское освидетельствование ВВК, так и проводящего, и какие записи, какие действия он делает, поэтому оснований для манипуляций будет значительно меньше», — добавил Ляшко.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев ввёл электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить