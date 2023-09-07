Историк прокомментировал решение о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT о том, как решение США о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams отразится на конфликте.

«Эти снаряды уже периодически применяются, есть подобные факты, они зафиксированы. И то, что противник будет использовать их и при ведении огня танками Abrams, Challenger, Leopard 2, — 100%», — выразил уверенность Кнутов.

Он добавил, что снаряды отличаются повышенной бронепробиваемостью: обеднённый уран имеет высокую твёрдость и за счёт этого способен пробивать лобовую броню у многих других танков.

«Несмотря на то, что в целом у них радиоактивный фон небольшой, казалось бы, что они не опасны, реально, когда они сталкиваются с препятствием, образуется пыль, она оседает на растениях, на земле, затем смывается дождями, оказывается в грунтовых водах или в обычных, люди вдыхают эту пыль, либо радиоактивные элементы попадают в организм с жидкостью. Со временем накапливаются, это способствует онкологическим заболеваниям», — объяснил собеседник RT.

Эксперт подчеркнул, что та бронетехника, которая есть у ВС России, имеет динамическую защиту, а танки Т-90М «Прорыв» дополнительно ещё и активную защиту.

«Кроме того, у нас у самих есть подобные рода боеприпасы, которые мы не используем по экологическим и гуманитарным соображениям, если противник будет подобного рода снаряды применять масштабно, мы вынуждены будем отвечать», — заявил Кнутов.

Ранее популярный немецкий политик, член бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт раскритиковала решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.