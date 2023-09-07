Мэр: снаряды ВСУ разрываются около школы в Горловке
- РИА Новости
«Украинские вооружённые бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон «Квартал 88», — написал Приходько в своём Telegram-канале.
По его словам, снаряды разрываются около школы №36.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.
Также жителей Горловки предупредили о неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов.