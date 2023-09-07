Мэр: снаряды ВСУ разрываются около школы в Горловке

Снаряды украинской артиллерии разрываются около одной из школ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские вооружённые бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон «Квартал 88», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

По его словам, снаряды разрываются около школы №36.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.

Также жителей Горловки предупредили о неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов.