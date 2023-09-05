Узнать больше

СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка.
СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«12:54 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.

Также жителей Горловки предупредили о неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить