СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«12:54 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.
Также жителей Горловки предупредили о неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов.