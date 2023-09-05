СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«12:54 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.

Также жителей Горловки предупредили о неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов.