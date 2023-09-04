Жителей Горловки предупредили о неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов

Жителей Горловки в ДНР предупредили о большом количестве неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов в городе после обстрелов ВСУ. Об этом говорится в канале мэра города Ивана Приходько.

«Это неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, которые уже в достаточно большом количестве присутствуют в северных и западных частях города. Убедительная просьба — при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае не трогать и не поднимать», — говорится в сообщении.

Власти призвали граждан информировать об обнаружении компетентные органы.

Ранее корпус кассетного снаряда попал в квартиру жилого дома в Донецке.

Обозреватель National Interest Саадаин Гардези ранее заявил, что, используя отправленные Западом кассетные боеприпасы, ВСУ рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации о ситуации на поле боя.