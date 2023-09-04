NI: кассетные боеприпасы представляют угрозу для ВСУ из-за «тумана неизвестности»
«Сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом «тумане неизвестности», — сказал журналист.
Кроме того, Гардези отметил, что боеприпасы кассетного типа крайне ненадежны из-за высокого процента отказа и брака.
По его словам, они могут представлять угрозу для местных жителей на протяжении многих лет.
Ранее корпус кассетного снаряда попал в квартиру жилого дома в Донецке.
Также сообщалось, что США думают над поставками Украине кассетных боевых частей для РСЗО.