NI: кассетные боеприпасы представляют угрозу для ВСУ из-за «тумана неизвестности»

Обозреватель National Interest Саадаин Гардези заявил, что, используя отправленные Западом кассетные боеприпасы, ВСУ рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации о ситуации на поле боя.

«Сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом «тумане неизвестности», — сказал журналист.

Кроме того, Гардези отметил, что боеприпасы кассетного типа крайне ненадежны из-за высокого процента отказа и брака.

По его словам, они могут представлять угрозу для местных жителей на протяжении многих лет.

Ранее корпус кассетного снаряда попал в квартиру жилого дома в Донецке.

Также сообщалось, что США думают над поставками Украине кассетных боевых частей для РСЗО.