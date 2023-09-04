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NI: кассетные боеприпасы представляют угрозу для ВСУ из-за «тумана неизвестности»

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Обозреватель National Interest Саадаин Гардези заявил, что, используя отправленные Западом кассетные боеприпасы, ВСУ рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации о ситуации на поле боя.

«Сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом «тумане неизвестности», — сказал журналист.

Кроме того, Гардези отметил, что боеприпасы кассетного типа крайне ненадежны из-за высокого процента отказа и брака.

По его словам, они могут представлять угрозу для местных жителей на протяжении многих лет.

Ранее корпус кассетного снаряда попал в квартиру жилого дома в Донецке.

Также сообщалось, что США думают над поставками Украине кассетных боевых частей для РСЗО.

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