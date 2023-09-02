Корпус кассетного снаряда попал в квартиру жилого дома в Донецке

Корпус украинского кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что хозяйка квартиры была дома во время инцидента.

Ранее стало известно, что украинские войска за два часа выпустили по Донецку и Ясиноватскому району девять кассетных снарядов калибра 155 мм.