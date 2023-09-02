ВСУ выпустили девять кассетных боеприпасов по территории ДНР за два часа

Украинские войска за два часа выпустили по Донецку и Ясиноватскому району девять кассетных снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:05 — населённый пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в заявлении. Отмечается, что ВСУ также выпустили три кассетных снаряда из Кураховки по Петровскому району Донецка. Также украинские военные обстреляли двумя снарядами калибра 155 мм Ясиноватский район. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что количество случаев гибели мирных граждан Донецкой Народной Республики кратно возросло после начала применения украинскими военными кассетных боеприпасов.