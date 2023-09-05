За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 110 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли два гражданских лица в Мироновском. Также получили ранения 11 человек.
Кроме того, сообщается о повреждении 18 домостроений и девяти объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее жителей Горловки предупредили о неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов.
Также в Донецке при обстреле была повреждена диспетчерская «Донэлектроавтотранса».