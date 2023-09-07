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Сенатор: министр образования Украины игнорирует Всеобщую декларацию прав человека

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление министра образования Украины Оксена Лисового о том, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.
Сенатор: министр образования Украины игнорирует Всеобщую декларацию прав человека
  • Gettyimages.ru
  • © Prostock-Studio

Как пояснила парламентарий, «обезличенная и одурманенная Украина, с раскрашенными в цвета американского флага пешеходными переходами, гей-парадами давно потеряла своё человеческое лицо и национальную идентичность».

«Русскому миру неприемлема бесовщина, которая разгулялась на Украине, поэтому режим на Украине и борется со всем русским. Лисовой игнорирует Всеобщую декларацию прав человека... Только срочная смена всего политического курса страны и руководства может спасти то немногое, что осталось от Украины», — заключила собеседница RT. 

Ранее Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.

Он отметил, что Украине «не по дороге с русским миром». Поэтому, по его мнению, «не следует» готовить детей к использованию русского языка.

Кроме того, по словам министра, в случае выявления школ, преподающих на русском языке, «лояльность проявлять нельзя».

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