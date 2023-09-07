На Украине выступили за полный отказ от русского языка в школах

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.

Лисовой отметил, что Украине «не по дороге с русским миром». Поэтому, по его мнению, «не следует» готовить детей к использованию русского языка.

Кроме того, по словам министра, в случае выявления школ, преподающих на русском языке, «лояльность проявлять нельзя».

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в Латвии начали уничтожать книги на русском языке.

Также сообщалось, что прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву.