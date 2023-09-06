Узнать больше

Корреспондент Стефанов: в Латвии начали уничтожать книги на русском языке

Короткая ссылка
Спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов заявил, что Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке», — говорится в сообщении.

При этом Стефанов подчеркнул, что зачистке подверглись не только классики русской литературы, но и книги западных писателей, переведённые на русский язык.

Ранее законопроект о штрафах за публичное прослушивание российской музыки был зарегистрирован в Раде.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить