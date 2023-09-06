Корреспондент Стефанов: в Латвии начали уничтожать книги на русском языке

Спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов заявил, что Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке», — говорится в сообщении.

При этом Стефанов подчеркнул, что зачистке подверглись не только классики русской литературы, но и книги западных писателей, переведённые на русский язык.

Ранее законопроект о штрафах за публичное прослушивание российской музыки был зарегистрирован в Раде.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии.