Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну и распространения российской и белорусской издательской продукции.

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