Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Считаю закон правильным», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что в рамках «дерусификации» в 2022 году украинские библиотеки уничтожили свыше 20 млн книг на русском языке.
Директор Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлия Бардукова отметила, что вся изданная в России литература подлежит пересмотру согласно рекомендациям Минкульта Украины.