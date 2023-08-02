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Законопроект о штрафах за публичное прослушивание российской музыки зарегистрирован в Раде

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Законопроект, который предполагает взыскание штрафов за использование музыки на русском языке в публичных местах, зарегистрирован в Верховной раде.

Соответствующий документ опубликовали на сайте парламента Украины, передаёт ТАСС.

«Публичное использование, публичная демонстрация музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, влечёт наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан», — сказано в документе.

В случае повторного нарушения размер штрафа составит 1000 или 1500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.

Ранее Минобороны Украины заявило о растущей проблеме уклонения от мобилизации.

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