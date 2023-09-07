Политолог Шаповалов: Украина существует на основе идей радикального национализма

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление министра образования Украины Оксена Лисового о том, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.

«Это заявление является логичным продолжением политики дискриминации русского языка, русского и русскоязычного населения Украины. Именно эта политика и привела в своё время к конфликту и распаду украинского государства, к выходу из состава Украины части территорий, которые теперь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Именно радикальная, националистическая политика украинской власти, направленная на уничтожение русского языка, культуры, истории, является основой нынешней государственной политики Украины», — отметил эксперт.

По его словам, такая политика не имеет ничего общего с идеями гуманизма, прав человека.

«Миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке, для миллионов — это основной язык общения, это язык семьи, предков... Украинское государство существует на основе идей радикального национализма, которые несовместимы с мирным гармоничным сосуществованием разных народов, представителей разных языков», — добавил специалист.

Он также напомнил о том, что в разных частях Украины компактно проживают представители венгерской общины, есть большое количество этнических поляков, румын, а также русинов, которых украинцы вообще не считают этнической группой.

«Вот для всех этих народов и других народов, проживающих на Украине, это (заявление. — RT) очень тревожный сигнал, поскольку, если речь идёт о запрете русского языка, очевидно, что это может распространиться на другие народы и на другие языки», — заключил собеседник RT.

Ранее Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.

Он отметил, что Украине «не по дороге с русским миром». Поэтому, по его мнению, «не следует» готовить детей к использованию русского языка.

Кроме того, по словам министра, в случае выявления школ, где ведётся преподавание на русском языке, «лояльность проявлять нельзя».