Пушилин заявил, что поставленные на Украину танки Abrams будут уничтожены
- РИА Новости
По его словам, нет никаких сомнений, что с Abrams «будет то же самое, что и с техникой, переданной Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами».
«Опыт совершенно ничему не учит западных украинских партнёров — многое из переданного вооружения уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне СВО», — цитирует Пушилина ТАСС.
Он также отметил, что появление очередной партии западной техники не сможет переломить ситуацию на фронте.
6 сентября Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
Также в Пентагоне объявили о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии на сумму $175 млн.
Накануне глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.