Пушилин заявил, что поставленные на Украину танки Abrams будут уничтожены

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что американские танки, которые США планируют отправить на Украину, будут уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО), как и другая западная техника.

По его словам, нет никаких сомнений, что с Abrams «будет то же самое, что и с техникой, переданной Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами».

«Опыт совершенно ничему не учит западных украинских партнёров — многое из переданного вооружения уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне СВО», — цитирует Пушилина ТАСС.

Он также отметил, что появление очередной партии западной техники не сможет переломить ситуацию на фронте.

6 сентября Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Также в Пентагоне объявили о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии на сумму $175 млн.

Накануне глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.