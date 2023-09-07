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Пушилин заявил, что поставленные на Украину танки Abrams будут уничтожены

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что американские танки, которые США планируют отправить на Украину, будут уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО), как и другая западная техника.
Пушилин заявил, что поставленные на Украину танки Abrams будут уничтожены
  • РИА Новости

По его словам, нет никаких сомнений, что с Abrams «будет то же самое, что и с техникой, переданной Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами».

«Опыт совершенно ничему не учит западных украинских партнёров — многое из переданного вооружения уже обратилось в металлолом или было уничтожено в зоне СВО», — цитирует Пушилина ТАСС.

Он также отметил, что появление очередной партии западной техники не сможет переломить ситуацию на фронте.

6 сентября Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Также в Пентагоне объявили о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии на сумму $175 млн.

Накануне глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

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