Президент Чехии Павел призвал сдержанно оценивать контрнаступление ВСУ
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Об этом политик сказал в интервью изданию Idnes.
«Мы должны быть сдержанными в оценке прогресса (в продвижении ВСУ. — RT)», — отметил Павел.
Он также добавил, что не стоит поддаваться оптимизму по поводу того, что украинский конфликт завершится в скором времени.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.
По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.