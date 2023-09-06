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Президент Чехии Павел призвал сдержанно оценивать контрнаступление ВСУ

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо давать сдержанные оценки ситуации вокруг контрнаступления Вооружённых сил Украины.
Президент Чехии Павел призвал сдержанно оценивать контрнаступление ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом политик сказал в интервью изданию Idnes.

«Мы должны быть сдержанными в оценке прогресса (в продвижении ВСУ. — RT)», — отметил Павел.

Он также добавил, что не стоит поддаваться оптимизму по поводу того, что украинский конфликт завершится в скором времени.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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