Президент Чехии Павел призвал сдержанно оценивать контрнаступление ВСУ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо давать сдержанные оценки ситуации вокруг контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Об этом политик сказал в интервью изданию Idnes.

«Мы должны быть сдержанными в оценке прогресса (в продвижении ВСУ. — RT)», — отметил Павел.

Он также добавил, что не стоит поддаваться оптимизму по поводу того, что украинский конфликт завершится в скором времени.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.