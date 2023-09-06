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Сапёры ВСУ пожаловались на быстрое уничтожение техники для разминирования

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Украинские сапёры пожаловались на усовершенствованную технику для разминирования — по их словам, эти машины очень шумные и заметные, благодаря чему их оперативно обнаруживают российские войска.
Сапёры ВСУ пожаловались на быстрое уничтожение техники для разминирования
  • AP

«Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например такие, как американские M58», — цитирует командира сапёров 128-й бригады ВСУ по имени Максим Le Monde.

По словам собеседника издания, эта техника очень шумная и заметная, из-за чего украинских военных быстро замечают и уничтожают. Поэтому ВСУ приходится заниматься разминированием фактически вручную.

Ещё один украинский сапёр по имени Богдан рассказал, как однажды он потратил четыре дня на то, чтобы преодолеть 150 метров.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика из-за минных заграждений.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос также признал, что российская армия обладает существенными преимуществами перед украинскими войсками.

Так, украинские военнослужащие рассказали изданию Kyiv Post, что ВСУ теряют половину подразделения при попытке продвинуться на 1 км.

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