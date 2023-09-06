На Украине пригрозили Польше судом за отмену экспорта агропродукции
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Как сообщает Klymenko Time, Украина подаст иски против Польши и всего Евросоюза в ВТО в случае, если они не отменят ограничения на экспорт агропродукции после 15 сентября.
С подобным заявлением также выступал представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква — по его словам, Украина будет жаловаться в арбитраж и в Еврокомиссию.
Ранее польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил, что Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния согласовали обращение к Европейской комиссии о продлении запрета на импорт зерна с Украины до конца года.
Портал RMF писал, что некоторые европейские страны могут ввести санкции в отношении Польши, если она не снимет запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.