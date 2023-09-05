Корреспондент RT Насср показал работу врачей на передовой в зоне СВО

Корреспондент RT Хассан Насср понаблюдал за работой врачей одного из военных подразделений, которые спасают жизни на передовой. Они рассказали, что им приходится спасать жизни даже военнопленным.

«Стреляют, бьют первым делом по машинам с красным крестом, несмотря на все законы и договорённости…» — сказал командир медицинской роты с позывным Пчела.

Противник намеренно уничтожает медицинскую технику, поэтому с неё убирают красные кресты, чтобы не привлекать внимание, отметил он.

Украинские военные непрерывно ведут охоту на медработников, поэтому работа врачей сопровождается огромным риском, требует чуткого внимания, большой ответственности и ясности мышления, отметил Насср.

Ранее санитарный инструктор Мирон рассказал RT, что носит с собой в аптечке в зоне СВО.