Корреспондент RT Насср показал работу врачей на передовой в зоне СВО
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«Стреляют, бьют первым делом по машинам с красным крестом, несмотря на все законы и договорённости…» — сказал командир медицинской роты с позывным Пчела.
Противник намеренно уничтожает медицинскую технику, поэтому с неё убирают красные кресты, чтобы не привлекать внимание, отметил он.
Украинские военные непрерывно ведут охоту на медработников, поэтому работа врачей сопровождается огромным риском, требует чуткого внимания, большой ответственности и ясности мышления, отметил Насср.
Ранее санитарный инструктор Мирон рассказал RT, что носит с собой в аптечке в зоне СВО.