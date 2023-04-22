Санитарный инструктор Мирон рассказал, что носит с собой в аптечке в зоне СВО

Боец с позывным Мирон с первых дней СВО участвовал в штурмах украинских позиций, а теперь стал санинструктором. Об этом он рассказал в разговоре с военкором RT Валентином Горшениным.

«Мои обязанности очень просты — чтобы человек остался живой», — сказал военный.

С собой в аптечке у Мирона всегда есть несколько видов обезболивающих, адреналин, бинты, повязки, антисептики, капельница, гелевый пластырь для проникающих травм груди.

Благодаря такому запасу он не только помог раненому военному своего разведвзвода, но и сам спасся от осколочного ранения, сообщил медик.

«Прилетел вражеский снаряд, был один «трёхсотый», а меня аптечка спасла даже без применения», — пошутил Мирон, показывая рваную дыру в сумке с медикаментами.

Он также отметил, что наложить жгут или давящую повязку, сделать «обезбол» раненому — всё это занимает порой 30 секунд, а вот выносить пострадавшего бойца всегда тяжело и занимает больше времени.

«Всё зависит от его телосложения и характера ранения... Можно его на себя закинуть, а если тяжёлый — только на носилочках», — отметил он.

В начале апреля стало известно, что более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала специальной военной операции на Украине.