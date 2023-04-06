Свыше ста медиков Росгвардии удостоены наград за работу в зоне спецоперации

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Более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала специальной военной операции на Украине.

Об этом заявили в пресс-службе войск национальной гвардии России.

Как передаёт сообщение РИА Новости, с начала СВО более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии отмечены наградами за высокий профессионализм, мужество и отвагу.

Отмечается, что состоялось открытие пункта неотложной помощи в Херсонской области.

Военные врачи Росгвардии будут дежурить там круглосуточно.

13 февраля стало известно, что украинские военнослужащие выслеживают военных врачей с беспилотников, а затем наводят по ним миномётный огонь.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные умышленно обстреливают спасателей и врачей скорой помощи в Донецке.

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