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Пушилин обвинил ВСУ в умышленных обстрелах врачей и спасателей в Донецке

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военные умышленно обстреливают спасателей и врачей скорой помощи в Донецке.
Пушилин обвинил ВСУ в умышленных обстрелах врачей и спасателей в Донецке
  • © Libkos

«Противник умышленно и целенаправленно обстреливает как спасателей, так и врачей скорой помощи именно в таких обстоятельствах, когда они выполняют свой профессиональный долг», — отметил он.

По словам Пушилина, ВСУ делают это именно в таких обстоятельствах, когда врачи и спасатели выполняют свой профессиональный долг.

23 февраля сообщалось, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что направила обращения в международные организации после того, как украинские военные целенаправленно нанесли удар по бригаде скорой помощи.

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