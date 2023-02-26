Узнать больше

Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после удара ВСУ по бригаде врачей

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила, что направила обращения в международные организации после того, как украинские военные целенаправленно нанесли удар по бригаде скорой помощи.
Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после удара ВСУ по бригаде врачей
  • AP

Об этом Морозова рассказала в беседе с ТАСС.

Омбудсмен назвала этот инцидент вопиющим нарушением международного права.

«Я направила обращения в международные организации, приложив видео и все данные о последствиях этого удара», — подчеркнула Морозова.

23 февраля сообщалось, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.

По последним данным, погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить