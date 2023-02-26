Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после удара ВСУ по бригаде врачей
- AP
Об этом Морозова рассказала в беседе с ТАСС.
Омбудсмен назвала этот инцидент вопиющим нарушением международного права.
«Я направила обращения в международные организации, приложив видео и все данные о последствиях этого удара», — подчеркнула Морозова.
23 февраля сообщалось, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.
По последним данным, погибли четыре человека.