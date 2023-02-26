Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после удара ВСУ по бригаде врачей

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила, что направила обращения в международные организации после того, как украинские военные целенаправленно нанесли удар по бригаде скорой помощи.

AP