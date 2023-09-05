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МО: ПВО России перехватила 21 снаряд HIMARS и «Ураган» за сутки

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» за прошедшие сутки. Также с помощью установок для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ).
МО: ПВО России перехватила 21 снаряд HIMARS и «Ураган» за сутки
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — сообщило ведомство.

Беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

Также российские войска уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении за минувшие сутки.

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