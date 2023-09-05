МО: ПВО России перехватила 21 снаряд HIMARS и «Ураган» за сутки
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — сообщило ведомство.
Беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее стало известно, что российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
Также российские войска уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении за минувшие сутки.