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ВС России уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении

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Российские войска уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении за минувшие сутки.
ВС России уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также сообщалось, что ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении.

Ранее стало известно, что российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

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