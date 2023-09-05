ВС России уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении за минувшие сутки.

«В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также сообщалось, что ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении.

Ранее стало известно, что российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.