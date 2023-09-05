ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки и Весёлого.
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Уточняется, что потери украинских военных составили до 225 человек.
Ранее стало известно, что российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
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