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ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

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Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки и Весёлого.
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что потери украинских военных составили до 225 человек.

Ранее стало известно, что российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

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