ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки и Весёлого.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что потери украинских военных составили до 225 человек.

Ранее стало известно, что российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.