ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Торского и Червоной Дибровы

Российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

«Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также ведомство сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Орехова.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.