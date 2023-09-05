Узнать больше

ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Торского и Червоной Дибровы

Короткая ссылка
Российская армия отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Торского и Червоной Дибровы
  • РИА Новости

«Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также ведомство сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Орехова.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить