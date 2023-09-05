ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Торского и Червоной Дибровы
- РИА Новости
«Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20», — говорится в сообщении Минобороны России.
Также ведомство сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Орехова.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.