На Украине заявили о планах упростить возвращение незаконно уехавших мужчин
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«Это очень непростая процедура и будем думать, как её сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий», — цитирует украинское издание Klymenko Time слова представителя президента в Верховной раде, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдора Вениславского.
При этом он подчеркнул, что массовой экстрадиции граждан нет, с точки зрения юридической процедуры.
«Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы», — уточнил Вениславский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой депортировать мужчин-украинцев на родину из-за колоссальных потерь в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.
Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин высказал мнение, что другие европейские страны вслед за Польшей начнут выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин призывного возраста.