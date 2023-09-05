На Украине заявили о планах упростить возвращение незаконно уехавших мужчин

Украинские власти намерены упростить процедуру возвращения на родину мужчин, которые незаконно покинули страну.

«Это очень непростая процедура и будем думать, как её сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий», — цитирует украинское издание Klymenko Time слова представителя президента в Верховной раде, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдора Вениславского.

При этом он подчеркнул, что массовой экстрадиции граждан нет, с точки зрения юридической процедуры.

«Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы», — уточнил Вениславский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой депортировать мужчин-украинцев на родину из-за колоссальных потерь в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.

Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин высказал мнение, что другие европейские страны вслед за Польшей начнут выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин призывного возраста.