Rzeczpospolita: Польша начала выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин

Польша начала выдавать Киеву уехавших с территории Украины мужчин. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

В статье говорится, что с 24 февраля 2022 года по 31 августа текущего года в Польшу въехало около 2,87 млн украинцев в возрасте 18—60 лет, при этом выехало обратно около 2,8 млн граждан Украины.

Уточняется, что один гражданин мог пересечь границу до нескольких сотен раз, но «после изучения данных выезда и въездов в Польше остаётся около 80 тыс. украинцев, которые потенциально могут быть мобилизованы».

По данным польских пограничников, Польша по соглашению с Украиной уже выдала Киеву украинских граждан, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов в Европу.

Ранее в Одесской области украинские пограничники с помощью беспилотника обнаружили на границе с Молдавией мужчину, уклонявшегося от службы в ВСУ и пытавшегося сбежать за рубеж.