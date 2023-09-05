Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой депортировать мужчин-украинцев на родину из-за колоссальных потерь в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает Asia Times.

«В Польше уже произошли конфликты с Украиной, которая пытается увести молодых людей. Столкновения происходят и в Молдове», — говорится в статье.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.