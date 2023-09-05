AT: Киев призвал страны ЕС вернуть мужчин-украинцев на родину
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Об этом сообщает Asia Times.
«В Польше уже произошли конфликты с Украиной, которая пытается увести молодых людей. Столкновения происходят и в Молдове», — говорится в статье.
Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.
Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.