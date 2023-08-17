Херш: ЦРУ предупредило Блинкена, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.

Об этом пишет американский журналист Сеймур Херш.

«Он (Блинкен) узнал от агентства, что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление киевского режима идёт медленнее, чем предполагалось, поскольку ВСУ «очень трудно» прорваться через минные поля ВС России.