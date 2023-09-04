Гагин: другие страны вслед за Польшей начнут выдавать уехавших с Украины мужчин

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин высказал мнение, что другие европейские страны вслед за Польшей начнут выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин призывного возраста.

Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Гагин, «захлебнувшееся» контрнаступление украинской армии требует всё больше человек.

«Полагаю, все остальные страны Европы тоже начнут экстрадировать мужчин призывного возраста обратно на Украину», — констатировал он.

Ранее польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.