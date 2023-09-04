Гагин: другие страны вслед за Польшей начнут выдавать уехавших с Украины мужчин
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Его слова приводит РИА Новости.
Как отметил Гагин, «захлебнувшееся» контрнаступление украинской армии требует всё больше человек.
«Полагаю, все остальные страны Европы тоже начнут экстрадировать мужчин призывного возраста обратно на Украину», — констатировал он.
Ранее польское издание Rzeczpospolita написало, что Варшава начала выдавать Киеву военнообязанных мужчин, которые уехали с территории Украины.