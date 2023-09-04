RUSI: ВСУ страдают от больших потерь в технике при контрнаступлении

Подразделения украинской армии терпят большие потери в военной технике в ходе контрнаступления. Об этом сообщил Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI).

В отчёте института говорится, что к «неприемлемым» потерям вооружений привели старания ВСУ быстро прорвать оборону российских войск.

«Крайне важно обеспечить восстановление, ремонт и поддержание работоспособности украинского парка бронированных автомобилей повышенной проходимости», — сказано в документе.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.