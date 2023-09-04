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Рогов: кандидат в министры обороны Украины Умеров завербован США

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Предполагаемый преемник Алексея Резникова на посту министра обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: кандидат в министры обороны Украины Умеров завербован США
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Умеров давно завербован США, где в своё время проходил обучение в рамках государственной программы обмена будущих лидеров (FLEX)», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что Умеров был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.

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