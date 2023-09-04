Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчёту готов. Держим строй!» — написал Резников в соцсетях.

Он сопроводил пост фотографией с заявлением.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.