Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке
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«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчёту готов. Держим строй!» — написал Резников в соцсетях.
Он сопроводил пост фотографией с заявлением.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.
Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.