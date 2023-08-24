На Украине зарегистрировали законопроекты о мобилизации чиновников

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты о призыве по мобилизации депутатов, чиновников и госслужащих.

«И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников», — сообщил автор инициативы, украинский депутат Александр Дубинский.

Также в Верховную раду Украины был внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.

В начале августа на Украине возбудили уголовное дело против депутатов в связи с уклонением от военной службы.