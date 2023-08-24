На Украине зарегистрировали законопроекты о мобилизации чиновников
- Gettyimages.ru
- © Tibor Bognar
«И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников», — сообщил автор инициативы, украинский депутат Александр Дубинский.
Также в Верховную раду Украины был внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.
В начале августа на Украине возбудили уголовное дело против депутатов в связи с уклонением от военной службы.