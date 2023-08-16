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На Украине предложили предоставить коммунальщикам право вручать повестки

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В Верховную раду Украины внесён законопроект, предлагающий предоставить право работникам коммунальных служб и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам.
На Украине предложили предоставить коммунальщикам право вручать повестки
  • РИА Новости

Об этом информирует издание Klymenko Time.

«Коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне», — говорится в публикации.

Кроме того, инициатива предполагает предоставление им права собирать сведения о военнообязанных, а также способствовать их прибытию в военкомат.

Ранее стало известно, что украинские пограничники вместе с Минобороны будут обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы исключить риски их выезда с Украины в условиях военного положения.

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