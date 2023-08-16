На Украине предложили предоставить коммунальщикам право вручать повестки
- РИА Новости
Об этом информирует издание Klymenko Time.
«Коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне», — говорится в публикации.
Кроме того, инициатива предполагает предоставление им права собирать сведения о военнообязанных, а также способствовать их прибытию в военкомат.
Ранее стало известно, что украинские пограничники вместе с Минобороны будут обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы исключить риски их выезда с Украины в условиях военного положения.