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Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что не видит причин для своей отставки

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не видит причин для своей отставки на фоне скандала вокруг её супруга Арво Халлика.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что не видит причин для своей отставки
  • Gettyimages.ru

«Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого», — цитирует её ERR.

Она признала, что лично ей не нравится сложившаяся ситуация.

«Очень неприятно», — сказала Каллас.

Ранее стало известно, что эстонская транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу Каллас, продолжает перевозки в Россию.

После этого премьер-министр подверглась критике. Каллас отметила, что ничего не знала об этом до недавнего времени.

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