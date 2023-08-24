Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что не видит причин для своей отставки
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«Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого», — цитирует её ERR.
Она признала, что лично ей не нравится сложившаяся ситуация.
«Очень неприятно», — сказала Каллас.
Ранее стало известно, что эстонская транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу Каллас, продолжает перевозки в Россию.
После этого премьер-министр подверглась критике. Каллас отметила, что ничего не знала об этом до недавнего времени.