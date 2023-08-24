Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что не видит причин для своей отставки

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не видит причин для своей отставки на фоне скандала вокруг её супруга Арво Халлика.

«Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого», — цитирует её ERR.

Она признала, что лично ей не нравится сложившаяся ситуация.

«Очень неприятно», — сказала Каллас.

Ранее стало известно, что эстонская транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу Каллас, продолжает перевозки в Россию.

После этого премьер-министр подверглась критике. Каллас отметила, что ничего не знала об этом до недавнего времени.